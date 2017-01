Demi Kepuasan Seksual, 4 Jenis Operasi Ini yang Dilakukan Wanita

BANGKAPOS.COM - Modifikasi bagian tubuh yang berkaitan dengan aktifitas seks tak hanya dilakukan oleh pria. Wanita pun kerap menjalani operasi demi mencapai kepuasan seks.

Kepuasan dalam hal seksual mampu membuat seseorang rela melakukan apa saja. Termasuk berurusan dengan meja operasi dan pisau bedah.

Tapi ada hal yang harus diingat, operasi bukan jalan pintas menuju kepuasan seksual. Alasannya, berurusan dengan pisau bedah pasti memiliki risiko, walau kecil.

The American College of Obstetrician and Gynecologist menyatakan sikap tegas mengenai tindakan memodifikasi perangkat kelamin ini. Mereka mengatakan kalau risiko bisa lebih besar ketimbang manfaat yang diperoleh.

Tak jarang yang kehidupan seksualnya justru jauh lebih buruk setelah menjalani operasi. Bahkan, ada beberapa kasus dimana seorang wanita tak bisa lagi melakukan hubungan seks setelah operasi.

Tapi tak sedikit pula yang puas dan mengalami kehidupan seks yang lebih baik dari sebelumnya. Bahkan, berpengaruh signifikan pada hidup mereka.

Dengan segala risiko tersebut, tindakan operasi ini masih cukup diminati. Berikut empat operasi yang sering dilakukan wanita untuk meningkatkan kepuasan bercinta:

Labiaplasty

Labiaplasty merupakan prosedur rekonstruksi bentuk dan ukuran labia alias bibir vagina. Bisa labia dalam, labia luar, atau bahkan keduanya.

Biasanya, alasan wanita melakukan prosedur ini adalah estetika. Terutama pada wanita yang pernah melahirkan lebih dari sekali. Wanita yang merasa telah berumur juga kerap melakukan hal ini.