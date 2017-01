Janda Cantik Teman Patrialis Seolah Lenyap Ditelan Bumi, Tinggalkan Pesan Ini pada Temannya

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Anggita Eka Putri (24) wanita cantik satu anak ini makin populer setelah ia diamankan bersama Hakim MK oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (28/1/2017).

Anggita Eka Putri yang sempat dibawa ke markas komisi antikorupsi itu dibebaskan.

Anggita hanya berstatus sebagai saksi dan pulang dari gedung KPK.

Anggita mengenakan kemeja biru bergaris putih. Dia berambut panjang dicat cokelat, berkulit putih, dan tinggi semampai.

Anggita Eka Putri (24) wanita yang diamankan bersama hakim konstitusi Patrialis Akbar (58) disebuah mal di Jakarta, keluar dari gedung Komisi Pemberantasan usai menjalani pemeriksaan pada Jumat dini hari (27/1/2017). TRIBUNNEWS/HERUDIN

Dia membawa tas jinjing berwarna hitam dan tas belanja.

Setelah keluar dari Gedung KPK, Anggita seolah lenyap bak ditelan bumi.

Tak ada satu pun informasi yang menyebutkan di mana keberadaan wanita tersebut.

Berdasarkan penelusuran di media sosial, Instagram, akun bernama Anggita Eka Putri--diduga milik Anggita--tertulis sesuatu di Bio Instagram.

Dia menulis pesan dalam Bahasa Inggris yang artinya mengabarkan mengenai kondisi kesehatan dan memiliki sebuah permintaan agar jangan mempercayai informasi yang tidak benar dari media massa.

"Dear Colleagues and friends, I'm OK. Please dont trust too much on media," tulis Anggita.