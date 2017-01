Persinas Asad Babel Gelar Latihan Jurus Silat Andalan di Padepokan Semabung

Laporan Wartawan Bangka Pos, Alza Munzi

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pengurus Provinsi (Pengprov) Pencak Silat Persinas Asad Bangka Belitung mengadakan Training of Trainer (TOT) jurus seni ganda perdana di Padepokan Persinas Asad Semabung, Kota Pangkalpinang, Sabtu-Minggu (28-29/1/2017).

Jurus seni ganda Persinas Asad terdiri dari empat versi, yakni versi Jawa Timur (Jatim), versi Jawa Barat (Jabar), versi DKI Jakarta, dan versi Jawa Tengah (Jateng).

TOT kali ini disampaikan materi jurus seni ganda versi Jatim yang sudah pernah menjuarai dua even besar tingkat Internasional, yakni Festival Internasional Pencak Silat (FIPS) 1 2016 di Padang, dan The Association for International Sport for All (TAFISA) Games, yang berlangsung pada 6 - 12 Oktober 2016 di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta.

Tiga senjata utama yang digunakan dalam jurus seni ganda ini antara lain toya, golok dan senjata pilihan.

Adapun untuk variasi senjata tambahan biasanya menggunakan pisau, kujang, cerurit, dan trisula.

TOT jurus seni ganda ini diikuti sebanyak 30 orang pelatih utusan dari lima pengurus kabupaten/Kota di Pulau Bangka serta dibuka langsung oleh Ketua Pengprov Persinas Asad Babel.

Dua orang Pelatih Nasional Persinas Asad Babel yakni M Ali Saputra dan Malika HNS termasuk wasit/juri nasional IPSI dan pelatih nasional di Persinas Asad.

Mereka dikirim ke Padepokan PB Persinas Asad, Jakarta untuk mengikuti TOT Nasional pada tanggal 28-30 Desember 2016 lalu yang diikuti peserta 34 provinsi dan perwakilan luar negeri (Malaysia Barat, Malaysia Timur, Singapura, Brunei, Suriname, dan Jepang).

"Setelah diadakan TOT ini diharapkan peserta bisa melatih kembali ke semua atlet yang ada di tempatnya masing-masing, sehingga kedepannya kami menargetkan akan mengirimkan atlet seni ganda di setiap pertandingan," ujar Saipul Bari selaku Ketua Pengprov Persinas Asad Babel seperti rilis yang dikirim kepada bangkapos.com.

Ia pun menegaskan, pertemuan para pelatih kedepannya akan rutin diagendakan per tiga bulan sekali dalam rangka peningkatan kompetensi pelatih.‎