Penyanyi Senior Filipina Ajak Duet Yuni Shara Menyanyi di Negaranya

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Vokalis senior asal Filipina Jose Mari Chan (71) mengundang penyanyi Yuni Shara (44) untuk berduet di negerinya.

Kabar ini disampikan oleh Yuni lewat akun Instagram-nya, @yunishara36, pada Selasa minggu lalu (24/1/2017).

"Alhamdulillah... Senengnya dapet kiriman beberapa CD dan surat undangan dari Jose Mari Chan untuk duet di Philipine. THANK YOU Mr Jose.. #blessed," tulisnya.

Ada enam compact disc atau CD album Jose yang tampak pada foto yang Yuni unggah. Di bagian paling bawah tumpukan CD itu terlihat sedikit dari lembaran surat yang ditulis tangan.

Salah satu album yang dikirim oleh Jose kepada Yuni berjudul Love Letters and Other Souvenirs (2007).

Pada sampul album tersebut Jose menulis sebuah pesan dengan tinta merah untuk kakak dari penyanyi Krisdayanti itu.

"Yuni, one day let's sing together again," begitu bunyi tulisan yang disertai tanda tangan Jose itu.

Jose dan Yuni sudah berduet pada 13 Januari 2017 di Jakarta. Ketika itu Jose menjadi bintang tamu acara televisi Golden Memories Internasional. Mereka menyanyikan lagu "Be Carefull with My Heart".

Belum diketahui kapan dan dalam acara apa Yuni dan Jose akan berduet di Filipina.