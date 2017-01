Nagita dan Gigi Tak Ucapkan Selamat Adiknya Lamaran, Malah Tulis Pesan Kayak Gini

TRIBUNSOLO.com/Galuh Palupi Swastyastu

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari keluarga besar Nagita Slavina.

Pasalnya, sang adik hari ini, Sabtu (28/1/2017) melaksanakan proses lamaran.

Kabar lamaran Marsha Tengker dan Barry ini diketahui melalui unggahan Instagram sahabat Ibunda Cacha, Nicky Astria.

Adik Nagita Slavina terlihat cantik kenakan kebaya warna hijau.

Melalui Instagramnya pula, Cacha hanya mengunggah foto dirinya yang hanya memperlihatkan wajah.

"Chains do not hold marriage together. It is threads, hundreds of tiny threads which sew people together through the years. Photo by @why_moments. Engagement of @cacatengker & @barry.tamin," tulis Cacha.

Sebagai seorang kakak, Gigi tentu ikut merasakan kebahagiaan untuk adiknya tersebut.

Ia pun turut menghadiri acara tersebut bersama sang putra, Rafathar.

Gigi tampak tak kalah cantik dengan menggunakan kebaya berwarna kuning.