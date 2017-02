Kuala Lumpur Masuk 25 Kota di Dunia Paling Sering Dikunjungi, Indonesia Urutan Berapa?

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Lembaga survei dan penelitian Euromonitor mencari tahu 100 kota di dunia yang paling banyak dikunjungi wisatawan.

Survei ini mengumpulkan data dari statistik nasional, informasi bandara, hotel, dan aneka sumber industri pariwisata dari 57 negara pada tahun 2015.

Meski tahun 2015 mucul isu negatif di banyak negara dunia, seperti serangan teroris, konflik geopolitik, masalah ekonomi, dan penyebaran virus seperti MERS dan zika, faktanya pertumbuhan pengunjung pada 100 kota dunia justru meningkat 55 persen dibanding tahun 2014.

Pada tahun yang sama, tercatat ada dua negara di Asia yakni Thailand dan Jepang yang sukses menggaet wisatawan untuk berkunjung ke wilayah mereka.

Peningkatan jumlah wisatawan yang signifikan terjadi di beberapa kota. Thailand dengan Bangkok, Phuket dan Pattaya. Kemudian Jepang dengan 'rute emas' Tokyo, Kyoto dan Osaka.

Mengutip CNN, Selasa (31/1/2017), berikut hitung mundur 25 kota paling banyak dikunjungi tahun 2015:

25. Barcelona, Spanyol - 6,6 juta

24. Las Vegas, AS - 6,77 juta

23. Milan, Italia - 6,68 juta

22. Praha, Republik Ceko - 6,97 juta

21. Mekkah, Arab Saudi - 7,18 juta

20. Pattaya, Thailand - 7,49 juta

19. Miami, AS - 7,6 juta

18. Guangzhou, China - 7,96 juta

17. Tokyo, Jepang - 8,46 juta

16. Phuket, Thailand - 8,82 juta

15. Seoul, Korea Selatan - 8,8 juta

14. Taipei, Taiwan - 9 juta

13. Roma, Italia - 9,56 juta

12. Antalya, Turki - 10,86 juta

11. Shenzen, China - 11,42 juta

10. Kuala Lumpur, Malaysia - 12,15 juta

9. New York, AS - 12,3 juta

8. Istanbul, Turki - 12,41 juta

7. Dubai, Uni Emirat Arab - 14,26 juta

6. Makau, China - 14,3 juta

5. Paris, Perancis - 15 juta

4. Singapura - 16,87 juta

3. London, Inggris - 18,58 juta

2. Bangkok, Thailand - 18,7 juta

1. Hongkong - 26,69 juta