DPR RI Lihat Langsung Realisasi Pembangunan Rumah Layak Huni di Pangkalpinang

Laporan wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi, Ali Taher meninjau langsung realisasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan pembangunan rumah layak huni di Pangkalpinang, Kamis (2/2/2017).

Turut serta mendampingi Kepala Dinsos Provinsi, M Aziz dan Kepala Dinsos Pangkalpinang, Mikron Antariksa.

Dalam kunjungan sekaligus dialog tersebut, Ketua Komisi VIII, Ali Taher melihat pelaksanaannya program PKH di Pangkalpinang sudah cukup baik karena penerima sudah sesuai dengan data By Name By addres.

" Dari hasil pantauan langsung kita, sudah bagus, karena penerima PKH sesuai dengan data. Salah satu program yang bagus lainnya yakni pembangunan rumah layak huni, dengan anggaran Rp 15 juta, melihat anggaran tidak mungkin selesai, tetapi selesai juga karena dibangun secara gotong royong ini, sisi positifnya bisa dijadikan role mode," ucap Ali.

Kedatangan mereka, lanjut Ali merupakan kunjungan spesifik sebagai bahan evaluasi mengenai program PKH dan Rutilahu menurutnya, apa yang telah diterapkan oleh Babel khususnya Kota Pangkalpinang bisa jadi catatan tersendiri.

" Apakah Babel akan dapat tambahan Untuk bantuan PKH maupun Rutilahu, saya lihat kans itu ada. Kunjungan ini juga catatan untuk kami, sebab satu rupiah bantuan PKH dan Rutilahu ini, harua dipertanggubgjawabkan," ucapnya.