Rumah Jokowi Sebut Karier Ahok Sudah Tamat Akibat Ulahnya Sendiri

BANGKAPOS.COM - Akun twitter @rumahjokowi membuat pernyataan menghebohkan.

Usai sidang ke-8 terdakwa penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, akun ini menulis cuit yang menyudutkan calon gebernur petahana ini.

Hal ini usai Ahok menyudutkan Ketua MUI KH Maruf Amin yang menjadi saksi dalam persidangan.

Tak segan-segan, Rumah Jokowi menyebut karier Ahok sudah tamat akibat ulahnya sendiri.

Berikut kumpulan cuitan Rumah Jokowi yang hebohkan netizen Rabu (1/2/2017):

“Selamat tinggal ahok, you are nothing but a loser."

"Kpentingan bangsa & ngra tdk dpt dikalahkan hanya utk ego & obsesi anda yg ingin jd gubernur Jkt. Ahok jadi atau tdk, negeri akan ttp kokoh".

"Ini bkn anda pak ahok, ini bkn ttg kami, ini bkn ttg mrk. Tp ini ttg kita semua, stabilitas politik ekonomi hrs kita jaga bersama utk bangsa."

"Terutama utk pilkada dki jakarta, diharapkan semua paslon dpt menahan diri paslon no 2 nampaknya sgt jumawa, semua org dipersalahkan."

"Menganggap ketua MUI sbg musuh & ingin menuntut secara hukum. Semua tiada kebenaran selain dirinya ?!. Bth kedewasaan dan bijak sbg pemimpin"