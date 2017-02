Pacaran di Usia Muda Belia, Pasangan Ini Basah-basahan Foto Bareng di Kolam

BANGKAPOS.COM - Lagi-lagi pasangan muda Cassandra Lee dan Randy Martin menerima kritikan pedas dari netizen di media sosial.

Sebelumnya, keduanya sempat dicecar lantaran mengunggah foto pacaran yang dinilai terlalu dewasa melalui akun Instagram masing-masing.

Komentar-komentar negatif dilontarkan para netizen melihat gaya pacaran keduanya.

Padahal diketahui Cassandra Lee masih berusia 15 tahun, sementara Randy Martin baru berusia 18 tahun.

Salah satu foto yang mengundang komentar pedas dari netizen adalah foto Cassandra Lee yang tampak sedang berenang dengan Randy di sebuah kolam renang.

Dalam foto yang diunggah akun @cassandraslee, tiga hari lalu tersebut memperlihatkan keduanya berpose dengan nuansa basah sambil menghadap kamera.

"Relaxing day with my babe before going back to work ~shoot bareng lagi soon :) doain ya semua lancar," tulis Cassandra sebagai keterangan foto.

Tak pelak foto tersebut kemudian mengundang komentar dari netizen.

Banyak netizen yang mendoakan hubungan Cassandra dan Randy tetap langgeng.

Kendati demikian tak sedikit pula pengguna Instagram yang justru menyotroti gaya pacaran kedua selebritis ini.