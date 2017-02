Wanita Turis Asal Swedia Ini Kepergok Curi Celana Pendek di Lombok, Sanksinya Bikin Malu

BANGKAPOS.COM -- Seorang turis asing diarak keliling Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

LS ketahuan mencuri celana pendek di sebuah butik di Gili Trawangan, Kamis (2/2/2017).

Dalam sebuah video yang diterima Kompas.com, wanita asal Swedia itu digiring oleh beberapa petugas keamanan di Gili Trawangan.

Dengan mengenakan jas hujan, pelaku berinisial LS tersebut berjalan keliling Gili Trawangan sambil menutup wajah. Di lehernya, tergantung tulisan "I Have Stolen Pants In Boutiques Do Not Do What I Have Done".

Kepala Pos Polisi Subsektor Gili Indah Ipda I Ketut Artana mengatakan, wanita tersebut tengah menjalani hukum adat karena diduga mencuri sebuah celana pendek dengan harga Rp 210.000 di sebuah toko pakaian.

Kejadian ini berawal saat LS bersama temannya berbelanja sebuah baju di salah satu butik.

LS diduga mengambil celana pendek dan langsung keluar meninggalkan butik.

Pemilik toko mengecek kembali barang di butik dan mengetahui salah satu barangnya tidak ada.

Setelah mengejar dan memeriksa tas yang dibawa tamu tersebut, pemilik menemukan satu potong celana pendek yang hilang.

LS kemudian dibawa ke pos keamanan dan diarak keliling Gili Trawangan sebagai bentuk sanksi atas perbuatannya.