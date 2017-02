Putuskan Mundur Sebagai Anggota DPR, Penyanyi Cantik yang Seorang Mualaf Ini Kini Mantap Berhijab

BANGKAPOS.COM--Nama Theresia Ebenna Ezeria Pardede mungkin asing bagi kalian.

Pelantun lagun 'Awal yang Indah' ini memang dikenal sebagai Tere.

Lagu Tere yang hits selain itu antara lain Aku Patut Membenci Dia, Dosa Termanis, Mengapa Ini Yang Terjadi dan masih banyak lagi.

Lama tak terdengar kabarnya, penyanyi yang mundur dari keanggotaan DPR-RI, ini muncul dengan penampilan baru.

Ia kini memutuskan untuk berhijab.

Hal tersebut diketahui dari akun Facebook miliknya. Kamis (2/2) sekitar pukul 05.30 WIB, Tere mengganti foto profilnya dengan sebuah foto dirinya mengenakan hijab warna biru dongker.

Akun instagramnya pun juga diubah dengan foto yang sama.

Ia juga mengunggah foto dirinya yang tengah melakukan perjalanan spiritual.

Dalam empat gambar yang dijadikan satu itu Tere sudah menutup rambutnya dengan hijab

"What an amazing spiritual journey... Alhamdulillah all praise to Allah for everything... #latepost #newyearresolution," tulisnya sebagai keterangan foto.