Waspada! Video "Mesum" Bertema Tokoh Superhero atau Kartun kini Marak Beredar di YouTube

BANGKAPOS.COM--Beberapa minggu belakangan ini banyak informasi berupa peringatan tentang keberadaan video-video bermuatan seksual dengan tokoh utama para supehero atau kartun di situs berbagi video YouTube.

Selain peringatan-peringatan yang beredar di media sosial atau grup di aplikasi pesan instan tersebut, beberapa kali juga dijumpai “curhat” dari para orangtua yang mengetahui anaknya hampir atau bahkan sudah menonton video-video tersebut.

Beberapa tokoh superhero atau kartun yang “dimanfaatkan” antara lain Spiderman, Elsa, Captain America, Joker, hingga si kembar Upin dan Ipin. Video tersebut bisa berupa animasi hingga para orang dewasa yang menggunakan kostum dari tokoh-tokoh tersebut

Diduga, video tersebut memang sengaja ditargetkan untuk dibuka anak-anak. Video-video dengan tokoh-tokoh superhero dan kartun memang populer di mata anak-anak. Tidak jarang mereka mencari video dengan kata kunci “Spiderman” atau “Elsa”.

Saat Intisari-Online mencoba melakukan pencarian di YouTube dengan kata kunci tersebut, hasilnya memang “belum” menunjukan materi seksual. Namun, beberapa kebanyakan belum pantas disaksikan anak-anak tanpa didampingi orangtua. Contohnya video yang menunjukan Elsa memasang piercing atau Elsa sedang hamil.

Ketika pencarian dibuat lebih spesifik dengan menggunakan kata kunci “Elsa spiderman”, video yang ditampilkan akan semakin bikin “geregetan” para orangtua. Jika tidak didampingi, sangat mungkin anak-anak akan menonton video berjudul “Frozen Elsa & Spiderman drink from a garbage can!?” atau, yang dianggap paling menakutkan, “Elsa getting pregnant by spiderman”.

Ada puluhan saluran yang dibuat oleh orang yang berbeda tetapi mereka semua mengikuti rumus yang sama: kostum murahan yang dibeli di toko, musik bebas royalti dan plot mesum pseudosexual yang biasanya melibatkan aktivitas kentut, toilet, cabul dan menggangg. Namun, entah bagaimana caranya, mereka mampu mengakali algoritma sensor yang dimiliki YouTube.

Video YouTube tidak akan sepenuhnya tak terperhatikan dengan baik. Hanya beberapa minggu yang lalu, seperti dikutip dari heatst.com, seorang pria Vietnam didenda AS$1.300 oleh otoritas penyiaran lokal negaranya karena mengunggah video "sensual" dengan karakter kartun untuk anak-anak. Video tersebut sudah dihapus, namun kemudian kembali diunggah di saluran yang berbeda.

Salah satu pembuat video bahkan menegaskan video tersebut memang ditujukan untuk anak-anak. Gadzhi Ziyadov dari Azerbaijan yang memiliki saluran Superhero Gamezone mengatakan dia membuat video karena anak-anak mencintai mereka dan dia mendasarkan ide videonya setelah menonton saluran lain dan menyontek apa yang mereka lakukan.