Off Roader Latihan Bersama di Sirkuit Bukit Mantan Indah

Para off roader dari berbagai daerah menggelar latihan perdana di Sirkuit Bukit Mantan (Manik-Gantan) Indah (BMI) di Dusun Suntai Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka, Minggu (5/2/2017).

Laporan Wartawan Bangka Pos Riyadi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Selain telah dibangun sirkuit grasstrack, ternyata di Bukit Mantan (Manik-Gantan) Indah (BMI) di Dusun Suntai Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga, ternyata juga sudah dibangun sirkuit untuk off road.

Sirkuit Off Road BMI tersebut, juga sudah digunakan untuk latihan baik sendiri maupun antar klub dan komunitas.

"Hari ini antar komunitas atau klub penghobi off road, sudah banyak turun untuk latihan bersama di sirkuit BMI," ujar Hasbullah kepada bangkapos.com, Minggu (5/2/2017).

Diantara komunitas yang latihan bersama di Sirkuit Off Road BMI Parittiga, yakni

Latihan Bersama perdana di Sirkuit BMI Parit Tiga, Mulyadi_Jebus, Muliyadi Komunitas jip Pangkal Pinang (KJP), Atian Deniang, CV Tiga Saudara Motor, Amen_AJM Motor.

Bahkan latihan di Sirkuit BMI Parittiga ini, juga diikuti klub off Road Djoko Djangkrik Ambarawa 4X4.

Dikatakan Hasbullah, bahwa Mulyadi selaku pemilik Sirkuit BMI baik sirkuit Grasstrack, off Road di Parittiga, juga Ketum IOX (Indonesia off_road eXpedition) Babel, menghendaki melalui sirkuit BMI ini, akan terbangun dan mengukuhkan kebersamaan, persatuan, silaturahmi khusunya antar off roader dari berbagai daerah.

Mulyadi, saat ini juga menjabat sebagai Ketua Harian IOF (Indonesia Off_Road Federation) Babel.