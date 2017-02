Ombudsman RI Akan Kawal Komitmen Cagub Cawagub

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung, Jumli Jamaludin turut memberikan komentar terkait debat publik di Hotel Bahamas, Sabtu (4/2/2017) lalu.

Dirinya menilai yang terpenting adalah implementasi dari visi tersebut.

Ia mengatakan, pada debat publik yg pertama di hotel Novotel Bangka beberapa waktu lalu, semua paslon telah menandatangani pernyataan komitmen pelayanan publik yang diinisiasi oleh Ombudsman RI Babel.

"Maka paslon manapun yang terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Babel nantinya haruslah memegang komitmen tersebut untuk diimplementasikan," ujar Jumli, Minggu (5/1/2017).

Pernyataan komitmen pelayanan publik tersebut mencakup tiga poin penting. Pertama, berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas diBangka Belitung selama menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung Periode Tahun 2017-2022.

Kedua berkomitmen untuk berkerjasama dan bersinergi dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bangka Belitung.

Ketiga berkomitmen untuk dikoreksi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung apabila terdapat penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Bangka Belitung.

Keempat, berkomitmen menjalankan saran atau Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia terkait perbaikan pelayanan publik diBangka Belitung.

Menurut Jumli, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik wajib dilaksanakan sesuai amanah Undang-Undang 25 tahun 2009 Tentang pelayanan publik dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah.

"Masyarakat babel sangat mendambakan pelayanan publik yg berkualitas dan prima di babel. Jadi Ombudsman RI Babel akan mengawal komitmen pelayanan publik tersebut sesuai tupoksi dan kewenangan yg diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI," katanya.

Pelayanan publik yang berkualitas di semua bidang, lanjutnya, berhak diterima oleh masyarakat di babel. Pelayanan yang cepat, tepat, mudah, murah, transparan, bebas dari pungli dan pelayanan yang berkualitas di semua bidang pelayanan publik yang dibutuhkankan oleh masyarakat.

"Untuk menjalankan itu semua maka gubernur dan wakil gubernur yang terpilih nantinya haruslah tepat menempatkan orang-orang yang akan membantunya. Orang-orang itu haruus memiliki kemampuan sesuai dengan keahlian dan bidangnya, atau harus 'the right man on the right palace'dan sesuai dengan kompetensinya," katanya.