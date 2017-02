China Kebut Kapal Induk Kedua, Siap Konfrontasi di Laut China Selatan?

BANGKAPOS.COM - Walaupun kapal induk Liaoning masih menjalankan uji layar, PLAN (People’s Liberation Army Navy) atau AL Tiongkok ternyata sudah ngebut untuk menyelesaikan pembangunan kapal induk kedua yang berkode Type 001A.

Kapal induk yang dikerjakan di galangan kapal Dalian di dekat Shanghai sejak 2014 ini konon akan diberi nama Shandong, meneruskan penggunaan nama provinsi untuk kapal induknya.

Nama Shandong tersebut terungkap dari siaran radio dan televisi di propinsi Shandong.

Proses konstruksi Shandong berlangsung dengan lancar, dimana bagian anjungan dan superstruktur sudah berhasil dipasang ke lambung kapal, sehingga diharapkan Shandong dapat diluncurkan ke permukaan air pada akhir tahun 2017.

Untuk hitungan kapal induk yang dibangun dari nol, waktu dua tahun dan sembilan bulan itu relatif cepat.

Masih butuh beberapa tahun lagi bagi Shandong untuk menyelesaikan konstruksinya, termasuk pemasangan SEWACO atau Sistem Senjata dan Komunikasi sehingga dianggap layak tempur.

Dari segi desain, Shandong berbagi desain yang sama dengan Liaoning, termasuk dek yang menjulang ke atas untuk ski jump, atau yang dalam terminologi militer disebut dengan STOBAR (Short Take off But Arrested Recovery).

Sistem lepas landas ini menuntut pesawat tempur yang hendak lepas landas dari dek menggunakan tenaganya sendiri untuk lepas landas dari permukaan yang sangat pendek, sehingga membatasi jumlah persenjataan dan bahan bakar yang harus dibawa.

Desain STOBAR juga tidak memungkinkan Shandong untuk membawa pesawat peringatan dini atau pesawat mata-mata karena pesawat tersebut membutuhkan landasan yang panjang untuk lepas landas dengan tenaganya sendiri.

Akibatnya, pesawat tempur yang beroperasi harus mengandalkan panduan dari radar kapal yang terbatas, atau harus mengandalkan tangkapan dari radar OTH (Over The Horizon) yang ada di darat.