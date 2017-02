Polygon Collosus Rider Gelar GWS Race di Malang, Menikmati Hutan Pinus Tutur Welang

PCR GWS Race 3rd (Four Cross) Series yang diadakan pada tanggal 13-14 Agustus 2016 lalu dan diikuti sekitar 50 anggota komunitas dari seluruh Indonesia ini memilih trek di Jemplang - Tutur – Welang.

BANGKAPOS.COM, JAKARTA, -- Tutur welang menjadi tempat yang tidak asing bagi pecinta sepeda di daerah Jawa Timur, dengan menyuguhkan pemandangan hamparan hutan pinus & sensasi menjelajahi single track di sepanjang lereng dengan udara yang sejuk.

Salah satu komunitas penggemar sepeda gunung yang terpikat berpetualang di Tutur welang adalah Polygon Collosus Riders (PCR).

PCR merupakan komunitas yang eksis di Indonesia dan terbentuk atas dasar kecintaan para anggotanya terhadap sepeda seri Polygon Collosus, dimana varian tersebut memang ditujukkan untuk aktivitas sepeda gunung atau melintasi medan yang ekstrem.

Anggota PCR sendiri saat ini sejumlah 2.115 orang, mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, eksekutif, pengusaha hingga kalangan atlet.

Selain dari daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, anggota komunitas ini juga tersebar di beberapa negara lain, seperti Singapura, Malaysia hingga Jerman.

PCR memiliki gelaran acara terbesar yang rutin diadakan dengan mengumpulkan anggota komunitas PCR di seluruh Indonesia yakni kegiatan GWS Race. Kali ini Malang pilih sebagai tempat untuk di selenggarakannya PCR GWS Race 3rd (Four Cross) Series. PCR GWS Race 3rd (Four Cross) Series yang diadakan pada tanggal 13-14 Agustus 2016 lalu dan diikuti sekitar 50 anggota komunitas dari seluruh Indonesia ini memilih trek di Jemplang - Tutur – Welang, dan Race nya sendiri akan di selenggarakan di Track Four Cross Velodrome.

Hari pertama diisi dengan acara Sepeda Bareng (SeBar), para peserta menjelajahi Trek Jemplang lalu Tutur dan Welang yang melintasi pemukiman, hamparan hutan pinus dan single track di sepanjang lereng yang memicu adrenalin.

Hari kedua, para peserta melakukan GWS Race di Track Four Cross Velodrome Malang menjelajah trek yang bervariasi mulai dari Single Track, Pumping, dan lainnya sehingga mebutuhkan kombinasi ketahanan fisik dan keterampilan teknikal besepeda.

“PCR GWS Race telah di adakan ke 3 kalinya, bermaksud untuk merekatkan hubungan antar anggota komunitas PCR di seluruh Indonesia dan meningkat kemampuan para Riders, PCR GWS akan terus diselenggarakan kedepannya sesuai dengan misi PCR Riders yakni ikut serta mengkampanyekan kegiatan bersepeda di Indonesia dan meningkatkan jumlah pengguna Collosus, serta melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk pengembangan komunitas ” tegas Julfasus pendiri dari komunitas PCR. (*)