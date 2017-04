Kisah Bayi Ini Ternyata Bisa Mengalahkan Beauty and the Beast di Box Office

BANGKAPOS.COM -- Minggu ini, di bioskop tidak terlalu banyak film baru yang bombastis.

Film Hollywood yang ada di bioskop praktis hanya ada Beauty and the Beast, Life, Ghost in the Shell, Power Rangers, Get Out, dan Smurfs The Lost Village.

Baca: Ini Tanda 40 Hari Menjelang Kematian, Biasanya Seseorang Akan Mengalami Hal ini dan Tak Menyadarinya

Perolehan hasil dari penjualan tiket film itu tidak terlalu menggembirakan, di mana hanya Beauty and the Beast saja yang berhasil meraup banyak keuntungan dari box office.

Baca: Siapa Sangka, Sering Diolok-olok, Vicky Prasetyo Sekarang Jadi Orang Kaya, ini Bisnisnya

Film dari Disney ini merajai di puncak box office selama 3 minggu berturut-turut serta memecahkan rekor penjualan tiket dan masih mendapatkan penghasilan sebesar 13 juta dolar di akhir minggu lalu.

Baca: Cowok ini Mendadak Jadi Viral Usai Unggah Status Pakai Bahasa Inggris di Facebook, Tapi Bikin Ngakak

Namun, ada pendatang baru yang langsung mengalahkan posisi peringkat Beauty and the Beast di minggu ini, dengan perolehan box office sebesar 15 juta dolar di hari pertamanya.

Baca: Kisah Mengharukan, Ayah Sanggup Lakukan Apa Saja Untukmu Nak

The Boss Baby, film animasi konyol yang bercerita tentang bayi-bayi yang bisa berpikir seperti orang dewasa. (net)

Pendatang baru ini adalah film tentang bayi yang berjudul The Boss Baby dari Fox dan Dreamworks.

Film The Baby Boss yang berhasil mengalahkan Beauty and the Beast di puncak box office