Nagita Slavina Dikabarkan Hamil, Netizen Doakan Raffi Ahmad Begini

BANGKAPOS.COM - Belakangan ini, kabar kehamilan Nagita Slavina kian santer terdengar.

Berita kehamilan Gigi ini berhembus pertama kali saat Raffi mengunggah foto Gigi yang tengah terbaring sakit di ranjang, pada Rabu (5/4/17).

"Get well soon memsyeeee ."

Tak hanya itu, baru-baru ini Gigi juga kepergok mendatangi dokter spesialis kandungan.

Hal tersebut diketahui dari postingan akun gosip @lambe_turah, Kamis (6/4/17).

"Nganu, kemaren minceu ngeliat di eksplor sesememsye lagi terbaring yes di RS,

tyus hari ini ga sengaja minceu nemu putu memsye di RS lagi, tapi nggak dlm kondisi terbaring yess, tapi sama sesedokter SPOG.

Kalau boleh minceu bertanya, Ada perihal apakah dikau memsye ketemu sama pak obgyn?

Bolehlah bagi cerita ke minceu sikit aja,

dijamin rahasia terjaga,