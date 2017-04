Sempat Hebohkan Medsos, Kini Beredar Lagi Foto Suami Nafa Urbach Pelukan Bareng Cewek

BANGKAPOS.COM - Setelah videonya bersama Nikita Mirzani menghebohkan dunia maya, suami Nafa Urbach kembali terekam kamera sedang membonceng perempuan ini.

Kabar yang menerpa Zack Lee atas tindakan selingkuh memang tak sekali terjadi.

Baru-baru ini saja, Zack kembali dirundung gosip selingkuh setelah foto mesranya dengan seorang wanita cantik tersebar di media sosial.

Hal itu terlihat dari foto-fotonya di akun Instagram @makrumpita, Jumat (7/4/2017).

Tampak dalam foto itu, Zack Lee bersama seorang wanita cantik terlihat mesra.

Wanita itu tampak merangkul Zack Lee dengan intim.

Pun Zack Lee juga terlihat merangkul wanita itu dengan mesra.

Ada tiga foto yang diposting.

Ketiganya juga memperlihatkan keduanya begitu mesra dan akrab.

Apalagi, wanita itu menuliskan keterangan foto yang mesra, yakni 'You always in my heart', dan 'My love'.