Dua Pencuri Uang Rp 80 Juta Milik Sugianto Diringkus Polres Babar

Laporan Wartawan Bangka Pos Anthoni

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Berakhir sudah petualangan Sarpin alias Opek (17) dan rekannya Rahadi alias Hang (23).

Keduanya diringkus tim gabungan reskrim Polres Babar dan Polsek Simpang Teritip, karena diduga kuat menjadi otak pencurian kediaman Sugianto alias Ugi (57) di Dusun 1, Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Senin (20/3/2017) lalu.

Kawanan pencuri ini diciduk jajaran Sat Reskrim pimpinan AKP Elpiady dan Kapolsek Simpang Teritip Ipda Kukuh di dua lokasi berbeda.

Opek diamankan saat menggelar pesta miras bersama temannya di gedung baru SMK Berang, Kecamatan Simpang Teritip Sabtu (8/4/2014) malam lalu.

Sedangkan rekannya, Hang di cokok di sebuah rumah kontrakan di desa Bernai, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Minggu (9/4/2017) tadi pagi.

Dari tangan keduanya tim gabungan menyita barang bukti dua unit motor mio soul, satu unit motor satria f yang dibeli dari uang hasil mencuri, satu unit motor jupiter mx warna, satu rumah seharga Rp 16 juta, satu buah parabola, satu set alat elektronik terdiri dari televisi 21 inc dan digital dan satu buah meja tv yg diakui pelaku dibelu dari hasil pencurian tersebut.



" Keduanya merupakan pelaku pencurian yang berhasil menggasak uang korban sebesar Rp 80 juta. Satu ditangkap di Berang, satu lagi di Riau Silip. Sebagian uang hasil mencuri dibelikan sepeda motor dan peralatan elektronik," ujar Elpiady mewakili Kapolres AKBP Hendro Kusmayadi, Sik, Minggu (9/4/2017).

