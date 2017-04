Empat Wanita dan Satu Pria yang Urinenya Positif Narkoba Terus Didalami

Laporan Wartawan Pos Belitung, Disa Aryandi

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kabupaten Belitung, hingga kini belum bisa memberikan penjelasan secara resmi terkait lima orang yang digelandang oleh Tim Gabungan (Timgab).

Pasalnya BNNK hingga kini masih ingin mendalami keterangan dan pengembangan kepada lima orang tersebut.

"Tindaklanjut nya nanti tergantung dari pengembangan. Yang jelas kalau ada barang-bukti (BB) akan diproses secara hukum," ucap Kasi Pemberantasan BNNK Belitung, Gazali kepada Posbelitung.com, Sabtu (8/4/2017).

Sebelumnya, sebanyak empat orang wanita dan satu orang pria, Sabtu (8/4) digelandang aparat gabungan ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Belitung. Mereka diduga, telah terindikasi narkotika setelah melalui pemeriksaan tes urine.

Petugas mendapati empat orang tersebut dirumah kontrakan yang terletak di Air Baik, Kelurahan Pelempang Jaya, Kecamatan Tanjungpandan. Empat orang wanita tersebut berinisial NI (22), IN (23), TM (19), BE (22) dan seorang pria, AN (42).

Lima orang tersebut, secara keseluruhan merupakan warga Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Mereka ditemukan dalam kontrakan terpisah, kendati masih di area satu perkampungan.

Pelaksaan operasi bersinar ini, semula dimotori oleh BNNK dengan bekerjasama dengan Polres Belitung, Satpol PP, Propam Lanud H AS Hanandjoeddin Tanjungpandan, dan Polisi Militer (PM) TNI AD.

Sasaran dari Tim Gabungan (Timgab) ini yaitu rumah kontrakan atau kost-kostan yang semula telah menjadi sasaran mereka, usai melalui lidik. Sebelum melaksanakan razia di Air Baik, Timgab juga melakukan razia diarea kost-kostan yang ada di Jalan Kayu Manis, Desa Air Merbau. (*)