Kecamatan Mendo Barat Juara Umum STQ X Bangka

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kecamatan Mendo Barat keluar sebagai juara umum Seleksi Tilawatil Quran ( STQ ) ke X tingkat Kabuparen Bangka.

Mendo Barat meraih nilai 46, serta di tempat ke II Puding Besar dengan nilai 37 dan ke III Sungailiat dengan nilai 36.

Sebagai juara umum, Mendo Barat berhak atas piala bergilir yang diserahkan Bupati Bangka pada penutupan STQ Jumat (7/4) malam di halaman Masjid Agung Sungailiat.

Bupati Bangka Tarmizi Saat mengharapkan melalui STQ akan dipersiapkan generasi qurani sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia mejelang 100 tahun Indonesia merdeka, saat keberadaan generasi emas Indonesia.

“Pada tahun 2045 generasi emas itu tergantung bagaimana mempersiapakannya sehingga dapat bersaing, seperti saat ini era Masyarakat Ekonomi Asian dimana semua orang di Asian bisa masuk ke Indonesia, dokter, perawat, pengacara, untuk itu selain mempersiapkan generasi qurani, madani dan yang tahu kekuatan tauhid, syariat dan semuanya tapi siap bersaing di tingkat global,” jelasnya.

Diingatkan Tarmizi, masyarakat Islam untuk mempersiapkan diri agar nantinya tidak menjadi penonton, baik itu penonton di lapangan kerja maupun penonton dibidang teknologi.

Upaya menggalakkan membaca Al Quran di Kabupaten Bangka dalam program One Day One Juz, dikatakannya pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW akan melakukan pemecahan rekor Muri yang saat ini sedang dipetsiapkan bersama Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Bangka.

Pelaksanaan STQ ditahun mendatang, Bupati mengharapkan untuk pelaksanaan di kabupaten Bangka tidak hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan Pemerintah Privinsi cabang yang diperlombakan, namun juga harus banyak cabang perlombaaan yang dibuat sendiri termasuk dalam pelaksanaan MTQ juga ditambahkan cabang yang dilombakan dengan membuat inovasi baru dan hadiahnya ditingkatkan.

Kesempatan itu Ketua Panitia Pelaksana STQ ke X yang juga Asisten Pemerintahaan dan Kesra Drs. Arman menjelaskan, STQ berlangsung 3 – 7 April 2017 memperlombakan cabang Tilawatil Qurán, Hifdzil, Syarhil, Fahmil, dan Khotil Qurán.

“Kami mengucapkan terimaksih kepada donatur yang telah memberikan tali asih masyarakat yang hadir tiap malamnya di arena STQ dan untuk qori dan qoriah terbaik menerima penghargaan, bonus dan piagam penghargaan,” ujar Arman.

Sedangkan untuk Juara I di setiap cabang perlombaan akan dimasukkan dalam pemusatan latihan, untuk selanjutnya akan dinilai para pembina layak atau tidak dapat mengikuti STQ Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Mei 2017 di Sungailiat.

Selain penyerahan penghargaan kepada qori dan qoriah terbaik juga diserahkan hadiah sebagai tali asih kepada para pengunjung STQ yang berhasil menjawab seputar Islam diantara pertanyaan dismpaikan Bupati Bangka Tarmizi Saat.

Penutupan STQ ke X kabupaten Bangka dihadiri Wakil Bupati Bangka Rustamsyah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, organisasi wanita, tokoh agama, Kepala SKPD, seluruh Khafilah dan undangan lainnya.