3 Bahasa Dunia Ini Wajib Dikuasai untuk Kesuksesan Anak di Masa Depan

BANGKAPOS.COM - Menguasai bahasa Perancis, Jerman, dan Mandarin menjadi kunci sukses optimal anak-anak di masa depan.

The Centre of Economics and Business Research and Opinion bekerjasama dengan bandara Heatrow melakukan studi untuk menganalisis peran kemampuan bahasa dalam kehidupan anak-anak.

Peneliti juga memelajari bahasa apa yang memberikan peluang untuk anak lebih sukses di kehidupannya kelak sebagai orang dewasa.

Penelitian ini melibatkan 2.001 orangtua yang memiliki anak berusia 18 tahun ke atas.

Lalu, peneliti juga mengajak 500 pemimipin perusahaan di seantero Inggris.

Alhasil, ditemukan bahwa bahasa Perancis, Jerman, dan Mandarin merupakan tiga bahasa utama yang memberikan kesempatan lebih tinggi agar anak-anak meraih sukses 10 tahun mendatang.

Selain itu, karyawan dan pengusaha yang menguasai tiga bahasa ini ditemukan memiliki gaji lebih tinggi ketimbang yang tidak memahaminya.

“Kami melihat bahwa mempelajar dan memahami bahasa asing akan memberikan keuntungan besar dalam perkembangan anak-anak. Mampu berbahasa asing adalah investasi terbaik untuk masa depan anak,” jelas Antonella Sorace, seorang profefsor perkembangan bahasa dan direktur dari divisi multibahasa di Edinburgh University.

Belajar bahasa asing, kata Sorace, memicu keinginan anak-anak untuk mencari tahu soal keragaman dan latarbelakang budaya dari negara di mana bahasa itu berasal.

“Anak-anak yang menguasai bahasa asing lebih dari satu ditemukan pintar ber-multiasking dan pembaca unggul,” pungkasnya.

(Usihana/Kompas.com)