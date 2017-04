Lima Menit Mati Lampu, UNBK di Belitung Berjalan Lancar

Laporan Wartawan Pos Belitung, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMAN 1 Tanjungpandan sempat terkendala saat sesi ketiga, lantaran terjadinya pemadaman listrik sekitar lima menit.

Pemadaman listrik ini terjadi sekitar pukul 15.05 WIB, 15 menit sebelum berakhirnya waktu ujian sesi ketiga.

Pemadaman terjadi saat para siswa sudah menyelesaikan jawaban soal, namun tinggal mengeluarkan akun mereka.

SMAN 1 Yang melaksanakan UNBK di SMKN 2 Tanjungpandan sengaja mempercepat 30 menit jadwal ujian sesi tiga, pasalnya cuaca tanjungpandan kurang bersahabat.

"Masih 15 menit lagi, siswa sudah selesai mengerjakan tinggal mereka log out saja, pasa itu langsung mati lampu, tapi gak lama cuma sekitar 5 menit," kata Proktor laboratorium satu SMKN 2 Pangkalpinang, Ajufrizal.

Ia mengatakan hal itu tidak berpengaruh signifikan, pasalnya semua jawaban siswa sudah tersimpan di server. Hanya saja siswa perlu me log out ulang. Itu tidak berlangsung lama, sudah ada beberapa siswa yang sebelumnya sudah berhasil me log out akun mereka.

"Kalau mati itu kan semuanya mati, kalau gak di log out itu status laporan di pusatnya masih mengerjakan, meski waktunya berhenti. Jadi pas nyala mereka log ini lagi pakai token baru, baru log out, hitungan detik itu pas mati karena sudah ada yang me log out sebelum mati," jelasnya.

Ia mengatakan hanya sesi tiga yang mengalami gangguan listrik, sedangkan sesi satu dan dua berjalan dengan lancar.

"Cuma ini aja, sebenarnya juga ini gak masalah karena cuma sebentar juga matinya dan siswa memang sudah selesai mengerjakannya, tinggal log out itu. Kami hanya tinggal restrart kepusat untuk minta token lagi mereka log ini, lalu log out, sudah selesai," katanya.