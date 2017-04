Mengerikan, Inilah yang Terjadi di Belitung Kalau PT Timah Menambang di Beltim

Laporan Wartawan Pos Belitung, Disa Aryandi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kapal Isap Produksi (KIP) merupakan salah satu alat gali, atau pemindahan tanah yang dipergunakan untuk menggali lapisan tanah bawah laut.

Produksi KIP ini, tidak dipungkiri bahwa mengangkat meterial pasir timah. Pasal nya lapisan tanah bawah laut, khusus nya di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) memiliki kandungan pasir timah.

Geologis lokal Lulusan The Camborne School of Mines, University of Exeter, United Kingdom, Veri Yadi tidak sedikit dampak yang terjadi jika alat tambang timah raksasa tersebut terjadi.

Alat tambang raksasa ini, terbilang bisa menggali endapan timah yang tidak terjangkau oleh Kapal Keruk (Dredging).

Namun dibalik kecangkihan KIP ini, tidak dipungkiri terdapat effect yang terbilang luar biasa.

Berikut analisis dampak lingkungan Alumni Strata I Teknik Pertambangan Universitas Trisakti tersebut :

1. Ekosistem laut rusak :

Tidak dapat dipungkiri, dengan metode pertambangan KIP saat ini yang langsung membuang tailing ke laut maka kekeruhan air meningkat drastis.

Sebaran dan kecepatan cemaran bisa diestimasi dari pola dan kecepatan arus, dinamika pasang surut, dan aspek oseanografi lainnya.

2. Beroperasinya KIP akan diikuti dengan munculnya TI Apung :

Pengalaman dari model pertambangan di Pulau Bangka, KIP biasanya dioperasikan oleh pekerja dari luar (Thailand).