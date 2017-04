Pesan Renita Sukarni Seminggu Jelang Meninggal dan Keinginan Terakhir untuk Anaknya

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Innalillahi Wainna Ilaihi Rajiun.

Bintang sinetron, bintang iklan, dan pembawa acara Renita Sukardi atau disapa Irene meninggal dunia pada usia 40 tahun.

Dia menghembuskan nafas terakhir di RS Cipto Mangungkusumo, Jakarta, Senin (10/4/2017), sekitar pukul 08.00 WIB.

Renita meninggalkan seorang putra dan suami bernama Andi Hilmi Salahuddin.

Sebelum meninggal dunia, wanita kelahiran Jakarta, 26 Juli 1976 tersebut sempat mem-posting pesan berupa quote melalui akunnya pada Instagram @irensukardi.

Pesan itu di-posting sejak Jumat (31/3/2017) atau 10 hari jelang kematiannya.

Ternyata posting-an itu pula menjadi posting-an terakhir pada @irensukardi.

Dalam posting-an berupa qoute itu isinya, "Keep praying for what it is you seek. Impossibility and possibility are merely concepts of your mind. To Allah, nothing is impossible."