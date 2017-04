UNBK Tertunda 5 menit Gara-Gara Mati Lampu

Laporan Wartawan Pos Belitung, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasi Komputer (UNBK) SMAN 1 Tanjungpandang yang dilaksanakan di SMKN 2 Tanjungpandan sempat terganggu lantaran pemadaman listrik sesaat.

"Gak lama matinya, paling lima menit, banyak yang mati, ini sudah selesai tinggal log out siswa, tapi gak masalah karena memang waktunya masih 15 menit, sekitar 15.00 WIB," kata proktor UNBK SMKN 2, Ajub.

Ia menceritakan pemadaman ini terjadi menjelang 15 menit terakhir berakhirnya waktu ujian.

"Semua jawaban mereka sudah ke save di server, tinggal mereka log out tiba-tiba mati lampu, karena kalau belum log out itu belum terselesaikan nanti laporannya," katanya.

Lanjutnya, setelah listrik kembali siswa kembali me log in untuk me log out yang sudah dikerjakan.

Menurutnya, hal ini tidak bermasalah.

"Sudah ada yang selesai tadi, paling hitungan detik, mereka sudah kami suruh log out karena sudah selesai, cuma tiba-tiba mati pas mau log out itu," katanya.