Chef Marinka Pakai Baju Tidur Super Seksi, Netizen: Calon Bini Idaman

BANGKAPOS.COM - Maria Irene Susanto atau lebih dikenal dengan nama panggung Rinrin Marinka adalah seorang koki selebriti Indonesia.

Berkat keterampilannya dalam hal masak-memasak, cewek yang juga akrab dipanggil Chef Marinka ini memiliki banyak penggemar.

Paras ayu Chef Marinka pun menjadi daya pikat tersendiri.

Dengan semua kelebihan yang dimiliki, akun Instagram Chef Marinka bahkan sudah memiliki 191 ribu pengikut.

Chef Marinka pun memiliki channel YouTube dan aktif membagikan tips dan trik memasak.

Segudang kegiatan pun dijalani oleh Chef Marinka, termasuk ketika ia berkunjung ke Raja Ampat.

Cewek berusia 37 tahun itu pun membagikan fotonya saat berkunjung ke Raja Ampat melalui Instagram (6/4/2017).

"A dope morning consist of talking to God first," tulis Chef Marinka.

Chef Marinka terlihat memakai sleepwear atau baju tidur berwarna merah.

Foto ini sudah disukai oleh lima ribu pengguna Instagram.