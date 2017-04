Cristiano Ronaldo Kirim Pesan untuk Anak-anak Suriah

BANGKAPOS.COM -- Pesepak bola Cristiano Ronaldo memberi sebuah ucapan mengharukan untuk anak-anak di Suriah.

Ucapan itu terekam dalam sebuah video.

Malah video tersebut menjadi viral dan membuat banyak netizen menjadi sangat terharu.

Pesepak bola asal negara Portugal ini pun mengungah videonya yang ditunjukan untuk anak-anak di Suriah.

Dalam video yang saat ini sudah tersebar luas itu diberi judul "You are the true heroes.”

Soccer star Cristiano Ronaldo has a message for Syrian children".

Dalam video itu, pemain sepak bola yang tergabung dalam club Real Madrid memberikan pesan kepada anak-anak yang berasa di Suriah.

Begini Kata Cristian Ronaldo dalam videonya:

"Hello".

(Hallo)