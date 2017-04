Nikita Willy Berpose Seksi dengan Gaya Begini, Netizen: Kecil tapi Padet

BANGKAPOS.COM - Artis sinetron cantik Nikita Willy rajin mengunggah foto-foto pribadi di akun pribadi yang terverifikasi @nikitawillyofficial94.

Belum lama ini, artis yang sudah banyak membintangi sejumlah sinetron di tanah air ini menggungah sebuah foto cantik.

Dilihat dari akun instagramnya, foto Nikita berlokasi di Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

Di foto itu Nikita menuliskan kalimat "Chill, weekend is around the corner"

Pose Nikita yang sedang duduk di sebuah bangku dengan kedua kaki melipat menjadi perbincangan netizen.

Sekilas foto yang diunggah Nikita terlihat biasa saja.

Menggunakan tank top ketat warna coklat dan rok mini, posisi tubuh Nikita menyamping.

Kulit tubuhnya yang putih serta kedua pahanya terlihat jelas di foto itu.

Kecantikan Nikita begitu tampak ditambah topi yang dikenakannya.

Mesti tidak vulgar, namun pose Nikita cukup seksi menurut sejumlah netizen.