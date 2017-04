Rahasia Bertahan Lama dalam Bercinta, Bisa Ronde Kedua Kalau Lakukan Hal Ini

BANGKAPOS.COM- Hayoo siapa nih yang pasanganya cepat "keluar".

Banyak pria yang sering kurang percaya diri dengan kemampuannya memuaskan pasangan di ranjang.

Dalam sebuah penelitian yang dimuat dalam buku The New naked : The Ultimate Sex Education For Frowns-ups menyatakan bahwa saat penetrasi rata-rata pria hanya sanggup bertahan selama dua menit bahkan kurang.

Terlaluh...!

Jangan kuatir, ada loh beberapa cara yang bisa pria lakukan agar sesi bercinta kamu lebih lama dari biasanya.

Sekaligus juga agar tidak cepat "keluar".

1. Senam Kegel

Senam kegel adalah gerakan yang ditunjukan untuk mengencangkan otot panggul bawah.

Jika pasanganmu rajin melakukan senam kegel selama 12 minggu, diketahui bahwa keinginan ejakulasi akan tertunda hingga buat seks kamu jadi semakin lama.

2. Gaya Hidup Sehat