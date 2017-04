5 Sumber Kekayaan Ayu Ting Ting Ini Bungkam Mulut Nyinyir Netizen

BANGKAPOS.COM - Nampaknya kehidupan pedangdut yang satu ini tak pernah lepas dari netizen.

Apapun yang ia unggah ke media sosial selalu mampu menarik perhatian netizen untuk berkomentar.

Pujian sampai makian pernah sampai ke telinga pedangdut kelahiran 1992 ini.

Tak hanya kepada dirinya, terkadang kata-kata kurang mengenakkan juga diberikan ke keluarganya.

Mulai dari sang ayah Rojak, ibunya sampai sang adik tak luput dari nyinyiran tajam netizen.

Meski kerap mendapat hujatan dari netizen, hal ini tidak melunturkan sumber rejeki ibunda Bilqis ini.

Perlahan tapi pasti, sambil menyelam minum es teh, Ayu tak lupa menginvestasikan hasil kerjanya untuk membuat berbagai bisnis.

As you know guys, jadi artis kan nggak selamanya, jadi nggak mengherankan kalau Ayu membuat banyak bisnis sampingan selain menjadi penyanyi dangdut.

Apa saja sih kerajaan bisnis Ayu Ting Ting?

Baca baik-baik, siapa tahu kamu bisa mencontoh cara Ayu dalam menginvestasikan uangnya untuk masa depan berikut ini.