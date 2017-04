Pegawai Restoran Tak Tahu Ada Apa Dibalik Lamaran Sepasang Remaja Ini

BANGKAPOS.COM - Apakah kamu pernah berpura-pura sedang berulang tahun saat mengunjungi sebuah restoran demi mendapatkan minuman gratis?

Atau membuatmu terlihat seperti pengantin baru demi mendapatkan diskon bulan madu?

Jika kamu rela berbohong demi mendapatkan hal-hal seperti ini, maka yang kamu lakukan tidak jauh berbeda dengan dua remaja ini.

Melansir Mirror, Alex Nagle (17) dan temannya Cati Domitrovich (19), pergi makan malam dan menghibur diri sendiri setelah menjalani minggu yang berat.

Duo jahil ini berasal dari Texas.

Mereka pergi ke restoran dengan membawa cincin pernikahan palsu dan berakting sebagai pasangan yang makan malam.

"we faked a proposal just to get free dessert," tulis akun Twitter @bathemeinnudes bersama dengan 4 buah foto.

Alex Nagle berkata pada BuzzFeed News bahwa ketika Cati ke toilet, ia meminta kerja sama staf restoran untuk proses lamarannya, serta meminta bantuan pegawai untuk mengambil gambar.

Terlihat meyakinkan, sehingga seluruh restoran terbawa suasana.

"Semua orang percaya dan tepuk tangan pada kami," ungkap Cati.