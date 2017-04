Video Gadis 18 Tahun di Bali Kencan dengan Pria Bule Beredar Bikin Heboh

BANGKAPOS.COM -- Jagat dunia maya, Jumat (14/4/2017) dihebohkan dengan beredarnya video tentang seorang gadis remaja di Bali yang berkencan dengan seorang warga negara asing.

Publik Bali pun dibuat terkejut dengan beredar luasnya video tersebut. Video tersebut diunggah oleh satu akun bernama Phillipines Porn di sebuah situs berbagi video dewasa.

Video diunggah pada tanggal 24 Februari 2017.

Tercatat, sudah ribuan kali video tersebut dibagikan oleh pengguna media sosial.

Video berdurasi sekitar 45 menit tersebut diawali dengan suasana perkampungan turis yang berada di suatu tempat di Bali pada malam hari.

Pembuat video tersebut, bermaksud jalan-jalan dan menikmati suasana pantai sambil mencari restoran yang tepat untuk menenggak minuman.

“Went for a long walk, ready for action. Decided to go have a drink in one of the many beach restaurants,” tulisnya dalam postingan video tersebut.