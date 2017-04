Ajip Rosidi dan Nani Widjaya Terlihat Seperti Pasangan Muda

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Nani Widjaya dan Ajip Rosidi tampak lega usai akad nikah mereka berjalan lancar.

Usai ijab kabul, keduanya berbagi cerita kepada awak media.

Namun ada cerita lucu saat keduanya ditanya apa yang membuat mereka kini bisa jatuh cinta lagi.

Sesuai ciri khasnya, Ajip Rosidi menjawab dengan gaya humorisnya.

"Dia itu cantik ha ha ha," ujar Ajip Rosidi singkat saat jumpa pers di Masjid Agung Sang Ciptarasa Keraton Kasepuhan Cirebon, Minggu (16/4).

Nani Widjaya yang berada di sampingnya langsung tersipu malu.

Ia pun ikut membalasnya dengan celotehan, "Ya dia begitulah orangnya he he he."

Meski menikah di usia senja, Ajip Rosidi dan Nani Widjaya tetap terlihat seperti pasangan muda yang baru pertama kali menikah.

Padahal ini merupakan pernikahan kedua bagi mereka.

Bahkan Nani Widjaya mengaku deg-degan seperti saat pertama kali menikah dengan mendiang Misbach.