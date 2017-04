Mantan Putri Indonesia Ini Jadi Asisten Dokter Bedah di RSUD Depati Hamzah

Laporan wartawan Bangka Pos, Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM.BANGKA - Profesi seorang dokter tentunya tak mudah dilakoni, sebab tugas yang diemban oleh seorang dokter menyangkut keselamatan jiwa seseorang pasien yang ditanganinya, namun profesi seorang dokter tentunya merupakan tugas paling mulia.

Seperti halnya Riama Noveria Sianturi sama sekali saat ini dirinya malah tak menyangka jika kini ia diangkat menjadi asisten dokter bedah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah, Kota Pangkalpinang.

Menimbah studi di kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta ternyata membuat jeri payahnya tak sia-sia, bahkan ilmu yang didapatkan ia selama menekuni ilmu kedokteran di kampus UKI Jakarta kini menjadikan sosoknya sebagai seorang dokter muda yang dituntut dapat menjalani profesinya itu sebaik mungkin.

"Ini merupakan anugerah Tuhan bagiku agar aku selalu profesional dan ikhlas dalam menjalankan pekerjaanku sekarang meski saat ini aku dokter honorer," ujar dokter muda itu ditemui di sela-sela kesibukannya, Senin (17/4/2017) siang di RSUD Depati Hamzah, Pangkalpinang.

Beragam bekal pengetahuan yang dimilikinya hal itu lantaran tuntutan profesi yang dilakoninya saat ini diantaranya Riama sendiri sebelumnya sempat mengikuti sejumlah pendidikan sekaligus pelatihan (diklat) : Advanced Trauma Life Supporr, Perhimpunnan Dokter Spesialis Bedah Indonesia, Advanced Cardiac Life Support, dan Basic Surgical Skill Course For General Practisioner.

Selain itu kegiatan simposium maupun workshop sempat pula diikutinya antara lain Workshop Deteksi & Tata Laksana Kanker Payudara, Good Doctor For Preventive Medicine - Manajemen Update of Diabetic, termasuk internasional seminar sistem cell therapy for trauma & diabetes MYTH vs REALTY.

Bincang-bincang singkat siang hari, Riama mengaku sebelumnya ia pernah bertugas di Puskesmas Air Itam, Pangkalpinang. Sedangkan di RSUD Depati Hamzah ia hanya merupakan pegawai tidak tetap (PTT) namun di RS Bakti Timah Pangkalpinang ia merupakan dokter umum.

Tak cuma itu beragam organisasi diikutinya selain kesibukan sehari-hari sebagai seorang dokter di rumah sakit, diantaranya sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), AMSA (Asean Medical Student Association) Public Welfare, Teater Gita Persada, Ikatan Alumni Bujang Dayang Kota Pangkalpinang, Ikatan Yayasan Putri Indonesia provinsi Bangka Belitung, Emas Diving Club termasuk organisasi Ikatan Putra-Putri Bahari Indonesia.

Wanita kelahiran 1 Nopember 1991 ini tetap merasa low profile (rendah hati) meski status dokter kini telah disandangnya, sebelumnya ia pun pernah meraih sejumlah prestasi di bidang lainnya yakni sebagai Putri Bahari Favorit Indonesia 2015, Putri Bahari Bangka Belitung 2015, Putri Indonesia Persahabatan Bangka Belitung 2015 dan Dayang Kota Pangkalpinang 2007.

"Yang jelas hidup ini jalani apa adanya dan selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita," seloroh alumni SMA Negeri I Pangkalpinang sambil tersenyum sekaligus menutupi bincang-bincang singkat siang itu.