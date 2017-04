Artis-artis Ini Banjir Air Mata Saat Tahu Jupe Kritis, Tak Bisa Bicara, Makan Pakai Selang

Laporan Wartawan Grid.ID, Winda Lola Pramuditta

BANGKAPOS.COM -- Kondisi Julia Perez atau yang biasa disapa Jupe dikabarkan semakin menurun.

Pihak keluarga pun enggan berkomentar banyak perihal kondisi Jupe.

Namun nampak dari foto yang diunggah oleh adik Jupe, Nia Anggia melalui akun instagramnya, Jupe terlihat memejamkan mata sementara di sisinya Nia berbaring.

Dari foto itu terlihat slang melingkari tangan dan di hidung pelantun Belah Duren itu. Bibir dan mata Jupe juga nampak membengkak tak seperti biasanya.

Sementara kalimat penuh haru tertulis di kolom caption foto tersebut. Nia berharap doanya didengar oleh Tuhan untuk menyelamatkan hidup kakak tercintanya itu.

"GOD pls hear my prayers (emoticon) Save her life... She's my everything (emoticon)," tulis Nia Anggia dalam kolom caption foto yang diunggahnya pada Rabu (19/4/2017).