Atlet UTI Pro Babel Raih 3 Emas di Kejurnas Bupati Cup Sleman

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Atlet UTI Pro (Universal Taekwondo Indonesia Profesional) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil meraih 3 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu dalam kejuaraan tingkat nasional (Kejurnas) Bupati Cup Sleman 15-16 April 2017 di GOR Pangukan Sleman Yogyakarta.

Kejuaraan ini dalam rangka memperingati 101 tahun hari jadi Kabupaten Sleman.

Medali emas dipersembahkan Alvin Ega Putra ( ICTU Under 35kg, SMP N 3 Sungailiat ) , Marcel Aries Fernando ( ICTU U-37kg, SMP N 3 Sungailiat ) , Ditya ( ICTU Under 48kg, SMP N 3 Sungailiat ) , medali perak, Zulaina ( ICTU Under 44kg, SMP N 3 Sungailiat ) , dan medali perunggu Sulthan Edryan ( Junior U-48kg, SMAN 1 Puding Besar ).

Manager Tim Sabeum nim Agam Dilya Ulhaq mengatakan prestasi tersebut cukup mengejutkan karena para atlet memberikan respon bagus dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih berpengalaman dan para atlet terlihat rileks ketika bertanding padahal kejuaraan tersebut adalah even kejuaraan tingkat nasional pertama mereka .

"Sebelum bertanding para atlet mengikuti pemusatan latihan selama 3 bulan dan melakukan try out dengan para senior yang lebih berpengalaman untuk mempersiapkan diri dan alhamdulillah hasilnya memuaskan,” kata Agam.

Ketua UTI Pro Kepulauan Bangka Belitung Abdul Wahib mengucapkan terimakasih kepada kepala sekolah SMP Negeri 3 Sungailiat dan SMA Negeri 1 Puding Besar yang merekomendasikan siswa-siswinya untuk mengikuti turnamen ini.

"Para orangtua murid yang memberi kepercayaan kepada UTI Pro dalam mengembangkan bakat dan prestasi atlet serta jajaran pengurus Taekwondo Evolution Modus Club (TEMC) yang selalu melatih tanpa lelah dan berdedikasi dalam pengembangan prestasi atlet-atlet taekwondo Bangka," kata Wahib.

Ditambahkannya kegiatan tersebut sebagai tolak ukur untuk kegiatan UTI Pro kedepan yang diagendakan untuk mengikuti dua event internasional pada tahun 2017 ini.

"Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa mendukung dan mensupport dalam pembinaan atlet taekwondo ini ke depan," harap Wahib.

Diketahui sebelumnya UTI Pro mengirim 6 atlet , dimana 4 atlet putra, yakni Nurul Syukori Putra , Alvin Ega Putra , Marchel Aries Fernando , Sultan Edryan, dan 2 altet putri, yakni Zulaina dan Ditya serta menurunkan 2 wasit nasional, yakni Sabeum Supartono dan Sabeum Kaspul Ali Hidayat dalam kejuaraan tingkat Nasional Bupati Cup Sleman 2017 tersebut.