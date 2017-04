Ini Hasil Liga Champions dan Jadwal Selengkapnya

BANGKAPOS.COM, MADRID - Juara bertahan Liga Champions, Real Madrid melaju ke semifinal setelah menang dramatis atas Bayern Muenchen, dini hari tadi.

Madrid menang 2-1 di kandang Muenchen namun kalah dalam 90 menit di leg kedua.

Laga dilanjutkan 2x15 menit dan akhirnya mereka menang 4-2.

Semifinalis lain adalah rekan sekota Atletico Madrid yang susah payah menyingkirkan Leicester City.

Atletico lolos setelah menahan Leicester 1-1 di leg kedua setelah sebelumnya menang 1-0 di putaran pertama.(*)

Berikut hasil dan jadwal perempat final Liga Champions 2017:

Pertandingan Selasa (18/4/2017) atau Rabu pagi waktu Indonesia.

Leicester City 1 (Jamie Vardy 61) vs Atletico Madrid 1 (Saul Niguez 26)

Real Madrid 4 (Cristiano Ronaldo 76,104,109, Marco Asensio 112) vs Bayern Muenchen 2 (Robert Lewandowski 53pen, Sergio Ramos 77og)

Kartu merah: Arturo Vidal 84

Rabu, 19 April

AS Monaco (Prancis) vs Borussia Dortmund (Jerman)

Barcelona (Spanyol) vs Juventus (Italia)