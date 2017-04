Selain Fast and Furious dan Get Out, Ini Deretan Film Seru yang Wajib Ditonton

BANGKAPOS.COM - BBC Culture memilih sembilan film menarik yang dirilis bulan ini, termasuk sekuel terbaru Fast and Furious, film komedi tentang monster dan film thriller erotis dari sutradara pembuat Oldboy.

A Quiet Passion



Sutradara asal Inggris Terence Davies (House of Mirth, The Deep Blue Sea) menghadirkan sebuah film yang disebut majalah The New Yorker sebagai 'mahakarya' dan 'curahan energi kreatif yang meluap-luap.'

A Quiet Passion berkisah tentang kehidupan pujangga abad ke-19, Emily Dickinson.

Cynthia Nixon berperan sebagai Dickinson dalam drama yang "tidak hanya merayakan semangat kreatif Dickinson, tetapi juga menjadi pengingat akan rapuhnya dirinya" - alunan cerita menuturkan bagaimana Dickinson "mempertanyakan berbagai aspek patriarki dalam kehidupan sosialnya."

Sosok Dickinson yang diperankan Nixon terasa 'sangat mendarah daging.'

Davies sendiri dinilai tidak melulu berhasil menggambarkan kehidupan Dickinson, "tetapi juga menciptakan dunia, yang sangat personal dari si penulis."

Film ini tayang di Amerika pada 14 April dan Hong Kong pada 15 April.

The Fate of the Furious



Aktris pemenang Oscar, Helen Mirren bergabung dalam rentetan pemain beken di sekuel terbaru film the Fast and the Furious.

Mirren berperan sebagai ibu dari dua adik-kakak yang diperankan Jason Statham dan Luke Evans.

Sutradara F Gary Gray (Straight Outta Compton) menyebut Mirren, membawakan karakater yang "akan memberikan humor dan kelucuan di film ini."