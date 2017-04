Tarmizi Pencet Nama Mustar Raih Mobil Simpedes BRI

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Bank BRI Cabang Sungailiat kembali menggelar undian tabungan Simpedes Semester II Tahun 2016 dengan hadiah utama satu unit mobil Suzuki Ertiga di halaman Pasar Hiegenis Air Ruai Kecamatan Pemali, Rabu (19/4/2017).

Pengundian ini untuk periode 1 September 2016 sampai dengan 28 Februari 2017, dimana setiap saldo tabungan Simpedes Rp 100.000 akan mendapatkan satu nomor undian dan berlaku kelipatannya.

Bupati Bangka Tarmizi Saat mendapatkan kehormatan untuk melakukan pengundian hadiah utama satu unit mobil Suzuki Ertiga ini.

“Bismillahhirromannirrohim mudah-mudahan yang dapat mobil ini ibu-ibu yang sayang dengan suaminya dan belum memiliki mobil,” kata Tarmizi sebelum memencet tombol komputer pengundian didampingi Pemimpin Cabang Bank BRI Sungailiat, Mohamad Amalo dan unsur muspida lainnya.

Tidak berapa lama kemudian system pengundian komputer berhenti dan tertera nama Mustar, nasabah Simpedes Bank BRI Unit Kota Sungailiat.

“Oh rupanya bapak-bapak yang dapat mobilnya, berarti bapak yang sayang sama istrinya,” ujar Tarmizi.

Sementara itu Pemimpin Cabang Bank BRI Sungailiat, Mohamad Amalo mengatakan kegiatan pengundian tabungan Simpedes ini rutin dilaksanakan, dalam satu tahun ada dua kali pengundian atau setiap satu semester.

“Tujuannya kita ingin memotivasi masyarakat di daerah-daerah untuk selalu menabung melalui produk Bank BRI Tabungan Simpedes,” kata Amalo.

Diharapkannya, dengan menabung masyarakat akan mendapatkan kembali tabungan tersebut dalam bentuk pinjaman dengan bunga ringan ke sector-sektor UKM,” kata Amalo.

Daftar Pemenang Undian Simpedes Bank BRI Cabang Sungailiat Semester II 2016:

A. Hadiah Mobil Suzuki Ertiga GL M/T Suzuki : Mustar, Unit Kota Sungailiat 1

B. Hadiah Motor All New Soul GT Yamaha: Dedik, Unit Simpangteritip

C. Hadiah 10 Motor Mio Z Yamaha:

1. Asiani, Unit Parit Tiga

2. Muhamad Zul Effendi, Unit Baturusa

3. Nuraini P, Unit Parit Tiga

4. Taufik Tamran, Unit Kota Sungailiat

5. Erika Tiodora Hutaba, Unit Belinyu

6. Harianto, Unit Baturusa

7. Fermansjah Thomas, S, Unit Kota II Sungailiat

8. Milwani Iskandar, Sungailiat

9. Nurul Husni, Unit Baturusa

10. Even, Unit Kota II Sungailiat