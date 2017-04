Unmet PT Timah Galakan Program Duta Baca Bangka Barat Goes to Your School

Program Duta Baca Bangka Barat Goes to Your School di SMPN 2 Jebus

Laporan Wartawan Bangka Pos, Anthoni

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Unmet PT Timah Tbk, menggalakan program 'Duta Baca Bangka Barat Goes to Your School" bekerjasama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah dan Duta Baca Bangka Barat tahun 2016.

Kepala Unmet PT Timah Eko Nuzianto mengatakan program ini sebagai bentuk kepedulian pihaknya di bidang pendidikan sekaligus menindaklanjuti arahan direksi PT TIMAH agar melaksanakan program CSR yang salah satunya melakukan sosialisasi Duta Baca Goes To Your School.

Hal itu diungkapkan Eko, saat bertandang ke ruang kerja. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Bangka Barat Rukiman, Rabu (19/4/2017)

" Program ini sebagai bentuk kepedulian kami, untuk meningkatkan minat baca siswa-siswi di Kabupaten Bangka Barat," ujar Eko.

Sementara Rukiman menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan Unmet PT Timah. Dirinya berharap dengan kegiatan ini, minat baca siswa siswi di Babar lebih meingkat.

Hari pertama, Duta Baca Bangka Barat Goes to Your School berlangsung di SMPN 2 Jebus, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Siang itu, rombongan diterima Kepala SMPN 2 Achmad Kosasih.

" Tentunya kami menyambut baik kegiatan dan program ini. Semoga kedepan minat baca siswa-siswi di Babar akan meningkat lagi," kata Rukiman