Jadi Viral, Tentara US Navy Ini Nyanyikan Lagu 'Assalamualaikum Ustazah'

SEBUAH grup musik yang terdiri dari Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) menjadi perbincangan di dunia maya.

Sejak beberapa hari ini, grup musik yang telah menyanyikan lagu kelompok Khalifah tersebut menjadi viral setelah rekaman video diunggah ke media sosial.

Kelompok band yang dikenal sebagai US pacific Fleet Band 'Pipeline' beranggotakan Brent Mitchell (vokalis), Ray Lappoon, Trans Stanley, Mike DeLorean dan Paul Tomson diketahui telah tampil di Experimental Theatre (Et) Faca, Universitas Malaysia Sarawak.

Saat tampil, kelompok band tersebut menyanyikan lagu yang saat ini tengah populer dan banyak disiarkan di radio-radio lokal setempat.

US pacific Fleet Band hadir ke Malaysia dalam program Eksesais Pacific Partnership 2017 (PP17) anjuran Kementerian Pertahanan pada 19 April (Rabu) ini di aula Auditorium Perpustakaan, Sarawak.

Menjadi viral di media sosial, Video yng berjudul 'Assalamualaikum Ustazah performed by US pacific fleet band in Unimas, damn cute! #USnavy #Navyband' diunggah oleh Hanni Adan di laman facebooknya.