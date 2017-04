Luncurkan New Agya, Istana Agung Gelar Pameran di BTC

Laporan Wartawan Bangka Pos, Khamelia

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Toyota kembali meluncurkan produk terbarunya New Agya. Mobil ini hadir dengan desain eksterior dan interior yang makin stylish dan modern.

Untuk memperkenalkan penampilan terbaru New Agya PT Istana Agung, Dealer mobil Toyota Pangkalpinang akan menggelar konferensi pers yang dilanjutkan dengan pameran pada tanggal 22-28 April 2017, di BTC Pangkalpinang.

New Agya hadir dengan eksterior dan interior yang semakin stylish dan modern. Peluncuran produk line-up pengembangan dari Agya ini diharapkan mampu memenuhi ekspektasi pelanggan dan juga membangun perspektif baru dari mobil entry hatchback Toyota.

"Bagi masyarakat yang ingin melihat secara dekat model terbaru mobil New Agya silahkan datang langsung ke BTC. Kami hadir pada weekend 22 -28 April 2017, dapatkan cashback dan hadiah menarik lainnya," ujar Sales Supervisor PT Istana Agung Babel, Apin kepada bangkapos.com.

Apin menuturkan, New Agya hadir untuk menyasar sekmen kawula muda. Sejumlah kelebihan disematkan pada produk terbaru New Agya kali ini. Yaitu New Powerfull Engine, dengan mesin dual VVT-i, bahan bakar lebih irit, akselerasi lebih maksimal dan lincah. New Advanced Entertainment, yakni dilengkapi audio steering switch, semi bucket seat dan bluetooth+phone connectivity. New Stylish Look dan complete safety and security feature.

"New Agya juga dilengkapi Seatbelt Warning With Buzzer yang fungsinya untuk mengingatkan pengendara menggunakan seatbelt. Pastinya lagi dari sisi safety Toyota New Agya sudah berstandar 4 star Asean NCAP," jelas Apin.