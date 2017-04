Ini Sosok Perempuan di Balik Suksesnya Go-Jek

BANGKAPOS.COM, JAKATA - Alamanda Shantika tak pernah merasa canggung berkarier di industri teknologi yang kerap distereotipkan sebagai "ladang"-nya lelaki.

Menurut dia, rasa minder, terdiskriminasi, dan terkucilkan, pada dasarnya timbul dari buah pemikiran alias mindset masing-masing individu.

"Our value based on ourselves. Kalau kita menilai diri kita rendah ya jadinya rendah. Kalau kita menilai diri kita sama saja dengan cowok, ya bakal sama saja," kata perempuan berusia 28 tahun itu kepada KompasTekno, Jumat (21/4/2017).

Ala, begitu ia kerap disapa, sempat bekerja di beberapa perusahaan semacam Berrybenka dan Kartuku sebelum akhirnya dikenal lebih luas ketika bergabung di layanan ride-sharing Go-Jek sebagai Vice President of Product.

Ia merupakan tim awal yang merintis Go-Jek dari nol bersama sang pendiri, Nadiem Makarim.

Peran Ala pun tak main-main, yakni sebagai "otak" di balik sistem aplikasi Go-Jek.

Ala mengaku lingkungan kerjanya kala itu memang masih didominasi lelaki.

Hanya 10 persen perempuan di Go-Jek yang bergabung di tim engineer.

Meski demikian, Ala tak pernah merasa mendapat perlakuan tak setara dengan lelaki.

"Orang-orang selalu ngomongin cewek kenapa lebih rendah daripada cowok. Akhirnya itu yang tertanam di mindset. Padahal kenyataannya nggak seperti yang sering diomongin," ia menuturkan.