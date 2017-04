Mahasiswi Ini Dekati Gebetan Kayak Mau Lamaran Kerja Aja

BANGKAPOS.COM - Lizzy Fenton, mahasiswi University of Minnesota Amerika ini sejak sebulan yang lalu menjadi viral di twitter setelah dia melakukan sesuatu yang tak biasa.

Dia mengirim sebuah presentasi PowerPoint kepada pria yang dia taksir, Carter.

PowerPoint tersebut berisi rincian alasan-alasan kenapa Carter harus mengencaninya.

Lizzy Fenton yang belajar di bidang Genetika, Sel Biologi dan Pengembangan ini sangat faham dan berpengalaman dalam presentasi ilmiah.

Kemampuannya itu ia implementasikan untuk menarik perhatian Carter Blochwitz.

Dikutip dari dailymail.co.uk berikut tampak judul PowerPoint halaman pertama yang bertulis 'Why you should date me (Kenapa kamu harus mengencaniku)' dengan tambahan foto dirinya.

Kemudian halaman kedua berjudul: 'Diomeli keluarga karena belum mendapatkan pacar yang serius ? tidak akan lagi.'

Di halaman ini Lizzy menjelaskan menuliskan poin tentang kemampuannya berkomunikasi nantinya dengan orang tua Carter.

Halaman ketiga, berjudul 'Monogami bukan gayamu ? Tidak masalah.' Di sini ia ternyata bukan memperbolehkan poligami, melainkan ia mengaku: 'Jika berpacaran denganku itu seperti punya tiga pacar."

Di halaman keempat ia menulis grafik tentang pertumbuhan payudaranya yang stabil dari waktu ke waktu.