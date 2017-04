All New Honda Scoopy Tampil Lebih Fresh

Launching All New Honda Scopy di Pantau Tanjungpendam, Belitung, Senin (24/4/2017).

Laporan wartawan Pos Belitung, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BELITUNG --- PT. Asia Surya Perkasa (ASP) memperkenalkan All New Honda Scoopy di kawasan pantai Tanjungpendam, Kabupaten Belitung, Senin (24/4/2017).

Sebagai motor kelas retro, All New Honda Scoopy yang memiliki keunggulan mencolok dibanding jenis Scoopy pendahulunya.

Mengusung tagline "Live Uniquely Different" tampilan All New Honda Scoopy lebih sporty, stylist dan playfull.

Launching All New Honda Scoopy. ( Pos Belitung, Ardhina Trisila Sakti)

All New Honda Scoopy memiliki ‎kelebihan karena kini dilengkapi dengan charger book yang dapat dimanfaatkan pengendara untuk pengisian baterai ponsel, LED Projector baru, pelek 12 inch, ukuran ban yang lebih lebar, comby break system untuk pengereman ganda, bagasi lebih luas, security panel, dan spidometer semi digital.

‎Area Operasional Manager Honda Pulau Belitong, Ramdany mengungkapkan Scoopy lebih banyak diminati oleh segmen usia muda mulai 18-25 tahun.

“Penjualan Scopy kita semakin trend penjualan semakin naik. Sekarang saat nya Honda bikin penyegaran produk yang baru seperti ini untuk memberikan variasi alternatif ke masyarakat tentang tipe dan motor yang diinginkan” ungkap Ramadany saat ditemui Pos Belitung di Pantai Tanjungpendam, Minggu (23/4/2017).

All New Honda Scoopy seharga Rp.18.680.000 ini juga terkenal irit bensin, satu liter bahan bakar dapat menempuh jarak tempuh 53 Kilometer.