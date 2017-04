Korea Utara Sesumbar Siap Tenggelamkan Kapal Induk Amerika Serikat Jika Tetap Lakukan Ini

BANGKAPOS.COM - Korea Utara mengatakan 'siap menenggelamkan' kapal induk Amerika Serikat yang berlayar menuju semenanjung Korea, seperti dilaporkan media pemerintah.

Koran Rodong Sinmun edisi Minggu (23/4/2017) dalam kolom pendapatnya memperingatkan kapal induk USS Carl Vinson bisa ditenggelamkan 'dengan satu serangan'.

USS Carl Vinson diperkirakan akan tiba di kawasan semenanjung Korea pekan ini.

Pengerahan kapal induk tersebut merupakan perintah Presiden Donald Trump di tengah-tengah peringatan bahwa 'kesabaran strategis' AS atas ambisi nuklir Korea Utara sudah berakhir.

Ketegangan antara Washington dan Pyongyang juga meningkat setelah peluncuran uji coba roket terbaru Korut yang gagal dan parade militer besar-besarannya.

Kolom komentar di Rodong Sinmun -yang merupakan corong partai berkuasa, Partai Pekerja- mendampingi laporan Kim Jong-un yang mengunjungi satu peternakan babi.

"Pasukan revolusioner kami siap tempur untuk menenggelamkan kapal induk AS bertenaga nuklir dengan satu serangan," tulis kolom tersebut dan menambahkan serangan atas yang mereka sebut sebagai 'binatang kasar' akan menjadi 'contoh nyata untuk memperlihatkan kekuatan militer kami'.

Kronologi ketegangan terbaru AS-Korut

8 April: Militer AS memerintahkan unit tempur Angkatan Laut bergerak ke Semenanjung Korea

11 April: Korea Utara mengatakan akan mempertahankan diri dengan 'kekuatan senjata yang berpengaruh'

15 April: Pemerintah Pyongyang menggelar parade militer besar-besaran -lengkap dengan pameran rudal- untuk mengenang 150 tahun bapak bangsa, Kim IL-sung. Sementara Wakil Presiden AS, Mike Pence, tiba di Korea Selatan.

16 April: Korea Utara melakukan uji coba roket, namun gagal

17 April: Pejabat senior Korea Utara mengatakan kepada BBC bahwa mereka akan melanjutkan uji coba rudal 'setiap minggu' dan Mike Pence memperingatkan Korut agar tidak 'menguji' Presiden Donald Trump.

18 April: Unit tempur Angkatan Laut AS menuju ke semenanjung Korea

Sementara koran pemerintah lainnya, Minju Joson, memperingatkan tentara akan 'menangani tanpa ampun pukulan yang menghancurkan atas musuh-musuh sehingga mereka tidak bisa hidup kembali'.