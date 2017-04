VIDEO: Top Model Kelly Tandiono Berhasil Taklukan Lintasan Sungailiat Triathlon

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Top Model Internasional Kelly Tandiono sangat senang karena berhasil menaklukan lintasan Sprint Distance di ajang Sungailiat Triathlon, Sabtu (22/4/2017) di Tanjung Pesona Beach Resort and Spa.

Ia mampu membuktikan diri bisa melewati tantangan sprint sepanjang 750 meter untuk renang, 20 kilometer untuk sepeda dan 5 kilometer untuk lari.

Kendati belum berhasil naik podium tetapi Kelly merasa tekadnya sampai ke garis finish menjadi kebanggaan tersendiri untuknya. Ia berharap groupnya di triathlon bisa naik podium.

"Belum tahu kayaknya is group ya. Semoga, tapi kalau nggak yang penting finish, senang bisa finish karena tahun lalu kan ban saya pecah disini. Jadi tahun ini, i finish everything is good," ungkap Kelly tersenyum.

Dia menilai tracknya bagus beda dengan tahun lalu, dimana untuk bersepeda lintasannya lebih baik. Ia berharap tahun-tahun yang akan datang lebih baik lagi.

"Ngomongin track berenangnya enak sekali, sangat tenang airnya. Emang sangat panas banget disini tapi track dan semuanya enak," puji Kelly.

Diakui Kelly memang ia hobi olahraga dan menekuni dunia triathlon. "Senang banget, dan amin, amin, amin bisa podium dapat is group ya tapi kita lihat aja nanti deh yang penting finish," kata Kelly semangat.