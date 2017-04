Begini Bahaya yang Mengintai Perempuan Jika Lupa Makan dan Olahraga

dedaunan com

BANGKAPOS.COM - Merujuk riset ini, 9 dari 10 perempuan tidak mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Lalu, 8 dari 10 perempuan tidak rutin berolahraga.

Bahkan, mayoritas responden menganggap olahraga sebagai kegiatan yang membosankan.

Hasilnya, survei mendapati 58 persen dari 500 responden mengaku punya keluhan sakit punggung dan otot.

Sudah begitu, 67 persen responden yang mengaku menghadapi masalah itu tak berupa mencari pengobatan.

Seperti apa kebutuhannya?

Masalah tulang dan otot ini tentu saja berkaitan erat dengan asupan nutrisi sehari-hari, terutama kalsium dan vitamin D.

Menurut National Institutes of Health (NIH) Osteoporosis and Related Bones Diseases National Resources Center, dari usia 19 sampai 50 tahun, perempuan butuh minimal 1.000 mg kalsium per hari.

Selewat usia 50 tahun, kebutuhan kalsiumnya bertambah lagi menjadi minimal 1.200 mg per hari.

Makanan dengan kandungan tinggi kalsium antara lain kacang almon, sayur brokoli, ikan salmon, dan ikan sarden.

Untuk minuman, sumber kalsium bisa diperoleh dari jus jeruk dan susu.